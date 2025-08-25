Herkesin Severek Yediği Bu Yiyecekler Sizi Yorgun ve Uykulu Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gece yeterince uyumanıza rağmen gün içinde yemek sonrası yorgunluk ve uyku hali yaşıyorsanız nedeni sandığınızdan farklı olabilir. Uzmanlar, tiramin içeriği yüksek bazı yiyeceklerin gündüz aşırı uyku halini (EDS) tetikleyebileceğini açıkladı.

YORGUNLUĞUN SEBEBİ BESLENME OLABİLİR

Yorucu bir günün ardından eve dönüp dinlenmek doğal bir durum. Ancak bilim insanları, çok tüketilen bazı gıdaların normalden daha fazla yorgun hissetmenize yol açabileceğini söylüyor. Amerikalı araştırmacılar, kan basıncını düzenleyen tiramin adlı molekülün yüksek seviyelerinin, gündüz aşırı uyku hali (EDS) riskini artırabileceğini belirledi.

BASİT DİYET DEĞİŞİKLİKLERİYLE AZALABİLİR

Lancet eBioMedicine dergisinde yayımlanan araştırmada, beslenme düzeninin EDS üzerinde önemli etkisi olduğuna dikkat çekildi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Tariq Faquih, "Diyet ve genetik faktörler bu durumun oluşmasında kilit rol oynuyor. Basit diyet değişiklikleriyle riskin azaltılması mümkün olabilir" dedi.

HANGİ GIDALAR RİSKİ ARTIRIYOR?

Uzmanlara göre özellikle tiramin açısından zengin beş gıda grubu dikkatle tüketilmeli:

Olgunlaştırılmış peynirler (çedar, feta, parmesan, brie)

Kurutulmuş ve işlenmiş etler (salam, sosis, pastırma, pepperoni)

Maya özlü sürülebilir ürünler

Tuzlanmış veya kurutulmuş balık çeşitleri

Kurutulmuş ve olgunlaşmış meyveler (muz, avokado vb.)

GÜNDÜZ UYKUSU ERKEN ÖLÜMLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

ABD’de 86 binden fazla orta yaşlı yetişkin üzerinde yapılan başka bir araştırmada, gündüz uykusunun erken ölüm riskini artırabileceği saptandı. Özellikle öğleden sonra uyuyanların, uyumayanlara göre daha yüksek risk taşıdığı belirtildi.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA İŞARET OLABİLİR

Uzmanlar, gündüz uykusunun gece uykusunun kalitesizliğini gösterdiğini, aynı zamanda uyku bozuklukları, kalp yetmezliği veya demans gibi altta yatan sağlık sorunlarının da habercisi olabileceğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi