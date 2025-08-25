Banyo Lifinde Ölümcül Tehlike: Felç Kalmak İstemiyorsanız Lifi Hemen Çöpe Atın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’li aile hekimi Dr. Sasha Haddad, sosyal medyada lif kullanımına karşı yaptığı uyarıyla gündem oldu. Liflerin bakteri, küf ve mantar ürettiğini belirten uzmanlar, nadiren de olsa ciddi enfeksiyonlara ve hatta felç riskine yol açabileceğini söylüyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1,2 milyon takipçisi bulunan Dr. Sasha Haddad, günlük duşta kaçındığı 3 alışkanlığı paylaşırken lif kullanımına özellikle dikkat çekti. Liflerin nemli ortamda bakteri ve küf ürettiğini belirten Haddad, "Nemli, bakteri ve küf dolu bir şeyi tekrar cildinize sürmek istemezsiniz" ifadelerini kullandı. Video kısa sürede 117 binden fazla izlendi.

LİFLER BAKTERİ YUVASI

Haddad, ister kabak lifi olsun ister sentetik, tüm liflerin bakteri barındırabileceğini ve cilde doğrudan temasının riskli olduğunu vurguladı. Liflerin ölü deri hücrelerini tutarak bakteri ve küf oluşumuna zemin hazırladığını söyleyen dermatolog J. Matthew Knight da bu görüşü destekledi.

LİF YERİNE SİLİKON ÖNERİSİ

Dr. Haddad, lif yerine düzenli olarak dezenfekte edilebilen silikon ovma aletlerinin tercih edilmesini tavsiye etti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar lif olmadan duşta temiz hissedemediklerini belirtirken, uzmanlar lifin yarattığı bakteri yükünün ciddi risk taşıdığını hatırlattı.

ENFEKSİYON VE FELÇ TEHLİKESİ

Araştırmalara göre lifler, E. coli, stafilokok, streptokok ve pseudomonas gibi ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bakterilere ev sahipliği yapabiliyor. Çok nadir durumlarda lifin ciltte açtığı küçük yaraların atardamarlara zarar verebildiği ve bunun da felç riskine yol açabileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi