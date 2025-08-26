Türkiye'de Her 3 Kişiden 1'inde Görülüyor! Tırnaklardan Başlıyor, Diş Köklerini Eritiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, toplumda sıkça rastlanan tırnak yeme alışkanlığının sanıldığından çok daha ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Basit bir alışkanlık gibi görülen bu davranışın, uzun vadede diş minesinden çene yapısına, hatta diş köklerine kadar kalıcı hasarlara yol açabileceğine dikkat çekti.

DİŞ KÖKLERİNİ ERİTEBİLİYOR

Prof. Dr. Özkan, tırnak yemenin başlangıçta fark edilmeyen ama zamanla diş minesini çatlatıp dentini açığa çıkaran ve çene kemiğini zorlayan bir süreç olduğunu ifade etti. Özkan, "Bu alışkanlık yalnızca dişleri aşındırmıyor, kök rezorpsiyonu denilen diş kökü erimesine kadar ilerleyebiliyor. Bu durum fark edilmezse diş kaybı kaçınılmaz hale gelir" dedi.

TÜRKİYE’DE HER 3 GENÇTEN 1’İ TIRNAK YİYOR

Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Psikiyatri Derneği verilerine göre; çocukların yüzde 30’u, ergenlerin yüzde 45’i ve yetişkinlerin yüzde 15’i tırnak yeme alışkanlığına sahip. Özkan, stresli dönemlerde bu oranın daha da arttığını belirterek, "Diş hekimleri her geçen gün bu alışkanlığın ağız içi yarattığı tahribatlarla daha sık karşılaşıyor" ifadelerini kullandı.

ÇENE VE YÜZ GELİŞİMİNİ BOZUYOR

2024 yılında yayınlanan bilimsel çalışmaların, özellikle çocuklarda tırnak yemenin dişlerin orta hattında kayma, kapanış bozukluğu ve çene gelişiminde darlık gibi sorunlara yol açtığını gösterdiğini aktaran Özkan, bu değişikliklerin büyüme çağında kalıcı olabileceğini söyledi. Ayrıca alt çenenin öne kaymasının çene eklemi problemlerine neden olabileceğini vurguladı.

MİKROPLAR DOĞRUDAN AĞIZA TAŞINIYOR

Tırnak altında barınan mikroorganizmaların da ciddi risk oluşturduğunu ifade eden Özkan, "Tırnak yeme yoluyla Candida, Enterobacteriaceae ve Staphylococcus gibi patojenler ağıza taşınabilir. Bu durum ağız kokusu, diş eti iltihabı ve sistemik enfeksiyonlara zemin hazırlar" dedi.

RUH SAĞLIĞIYLA DA YAKINDAN İLİŞKİLİ

Özkan, tırnak yemenin psikiyatrik literatürde "vücut odaklı tekrarlayıcı davranış" (BFRB) olarak tanımlandığını hatırlatarak, bu alışkanlığın genellikle stres, kaygı ve dikkat eksikliği bozukluğu ile ilişkili olduğunu belirtti. Bu nedenle tedavi sürecinde diş hekimlerinin yanı sıra psikiyatri desteğinin de önem taşıdığını söyledi.

ERKEN MÜDAHALE ŞART

Özellikle 6-12 yaş aralığının çene ve yüz gelişimi açısından kritik olduğuna değinen Prof. Dr. Özkan, düzenli diş hekimi kontrollerinin önemine dikkat çekti. "Orta hat kaymaları, açık kapanış veya çene darlığı gibi sorunlar erken dönemde fark edilirse, ortodontik tedavilerle kontrol altına alınabilir. Gecikmiş vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebilir" dedi.

Özkan, tırnak yemenin yalnızca estetik bir problem değil, ağız ve diş sağlığıyla birlikte çene yapısı ve yüz gelişimini kalıcı olarak etkileyen ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi.

Kaynak: İHA