Bu Yiyecekleri Sakın Yemeyin! Türkiye'de Alarm Verildi

Uzmanlar, şekerli içeceklerde yoğun kullanılan fruktozun obezite, karaciğer yağlanması ve Tip 2 diyabet riskini artırdığını belirterek, su, ayran ve bitki çayı gibi sağlıklı alternatiflere yönelme çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
Bu Yiyecekleri Sakın Yemeyin! Türkiye'de Alarm Verildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Bektaş, şekerli ve gazlı içeceklerde yoğun kullanılan fruktozun sağlığa ciddi zararlar verdiğini belirterek, özellikle karaciğer yağlanması, obezite ve diyabet riskine karşı uyardı. Bektaş, su, ayran ve bitki çayı gibi sağlıklı alternatiflere yönelme çağrısı yaptı.

ŞEKERLİ İÇECEKLERDE TEHLİKE

Bu Yiyecekleri Sakın Yemeyin! Türkiye'de Alarm Verildi - Resim : 1

Dr. Bektaş, fruktozun doğal olarak meyve ve balda bulunduğunu, ancak işlenmiş gıdalarda yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) formunda çok daha yoğun şekilde tüketildiğini söyledi. Gazlı içecekler, meyveli aromalı içecekler, enerji içecekleri, bisküvi, kek, gofret ve kahvaltılık gevreklerin fruktoz açısından en yoğun ürünler arasında olduğunu vurguladı.

FAZLA TÜKETİMİN RİSKLERİ

Fruktozun doğal meyvelerde lifle birlikte tüketildiğinde zararlı olmadığını belirten Bektaş, aşırı tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirdi:

Obezite: Tokluk hissi yaratmaz, fazla kalori alımına yol açar.
Karaciğer yağlanması: Fruktozun büyük kısmı karaciğerde metabolize olur, aşırı tüketim yağ üretimini artırır.
Diyabet: Düzenli şekerli içecek tüketimi Tip 2 diyabet riskini %20-25 yükseltir.
Kalp sağlığı: Trigliserit artışına neden olarak damar yapısını bozar.
Diş sağlığı: Çürükleri artırır, asidik yapısıyla diş minesini aşındırır.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Şekerli içecekler yerine su, soda, ayran, kefir, şalgam, şekersiz bitki çayları ve ev yapımı kompostoların tercih edilmesi gerektiğini belirten Bektaş, bu içeceklerin hem daha besleyici hem de zararsız olduğunu söyledi.

Bu Yiyecekleri Sakın Yemeyin! Türkiye'de Alarm Verildi - Resim : 2

TÜRKİYE’DE OBEZİTE TEHLİKESİ

Türkiye’nin Avrupa’da obezite oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Bektaş, "15 yaş üstü bireylerin %20,4’ü, çocukların ise %10’u obeziteyle mücadele ediyor. Özellikle çocukluk çağında fruktoz tüketiminin alışkanlık haline gelmesi büyük risk" dedi.

FRUKTOZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK ŞART

Bektaş, fruktozun azaltılmasının kısa vadede iştah kontrolüne, kan şekerinin dengelenmesine ve karaciğer yağlanmasının yavaşlamasına yardımcı olduğunu; uzun vadede ise obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarının önlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Bu Yiyecekleri Sakın Yemeyin! Türkiye'de Alarm Verildi - Resim : 3

GÜNLÜK YAŞAMDA ALINACAK ÖNLEMLER

Evde şekerli içecek bulundurmamak, çocuklara erken yaşta su alışkanlığı kazandırmak, dışarıda hazır içecek yerine ayran veya maden suyu tercih etmek, ürün etiketlerini okumak ve tatlı isteğini meyve gibi doğal seçeneklerle gidermek alınabilecek en etkili önlemler arasında gösterildi.

İstikbal Mobilya, Flaş Haber TV, Aydınlı Giyim Grubu... TMSF Milyarlık Şirketleri Satıyor! İhale Takvimi Netleştiİstikbal Mobilya, Flaş Haber TV, Aydınlı Giyim Grubu... TMSF Milyarlık Şirketleri Satıyor! İhale Takvimi NetleştiEkonomi

Tatilden Dönenler Dikkat! Bu 5 Belirti Varsa Alarm Zilleri Çalıyor DemektirTatilden Dönenler Dikkat! Bu 5 Belirti Varsa Alarm Zilleri Çalıyor DemektirYaşam

Kaynak: DHA

Etiketler
gıda
Son Güncelleme:
‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor! FED’in ‘İşgücü Piyasası’ Raporundan Çarpıcı Sonuç: Sanat Tarihi IN Mühendislik OUT ‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor
Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Verdi: O İki İl Arası Mesafe 40 Dakikaya Düştü! O İki İl Arası Mesafe 40 Dakikaya Düştü
YKS Sonuçları Açıklandı, Öğrencilerin Ev Telaşı Başladı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Eskişehir'deki Kira Fiyatları... İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Eskişehir'deki Kira Fiyatları...
İstikbal Mobilya, Flaş Haber TV, Aydınlı Giyim Grubu... TMSF Milyarlık Şirketleri Satıyor! İhale Takvimi Netleşti İstikbal, Flaş TV, Aydınlı Giyim... Milyarlık Şirketler Satılıyor
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek Akaryakıt Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme