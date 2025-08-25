Bu Yiyecekleri Sakın Yemeyin! Türkiye'de Alarm Verildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Bektaş, şekerli ve gazlı içeceklerde yoğun kullanılan fruktozun sağlığa ciddi zararlar verdiğini belirterek, özellikle karaciğer yağlanması, obezite ve diyabet riskine karşı uyardı. Bektaş, su, ayran ve bitki çayı gibi sağlıklı alternatiflere yönelme çağrısı yaptı.

ŞEKERLİ İÇECEKLERDE TEHLİKE

Dr. Bektaş, fruktozun doğal olarak meyve ve balda bulunduğunu, ancak işlenmiş gıdalarda yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS) formunda çok daha yoğun şekilde tüketildiğini söyledi. Gazlı içecekler, meyveli aromalı içecekler, enerji içecekleri, bisküvi, kek, gofret ve kahvaltılık gevreklerin fruktoz açısından en yoğun ürünler arasında olduğunu vurguladı.

FAZLA TÜKETİMİN RİSKLERİ

Fruktozun doğal meyvelerde lifle birlikte tüketildiğinde zararlı olmadığını belirten Bektaş, aşırı tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını dile getirdi:

Obezite: Tokluk hissi yaratmaz, fazla kalori alımına yol açar.

Karaciğer yağlanması: Fruktozun büyük kısmı karaciğerde metabolize olur, aşırı tüketim yağ üretimini artırır.

Diyabet: Düzenli şekerli içecek tüketimi Tip 2 diyabet riskini %20-25 yükseltir.

Kalp sağlığı: Trigliserit artışına neden olarak damar yapısını bozar.

Diş sağlığı: Çürükleri artırır, asidik yapısıyla diş minesini aşındırır.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLER

Şekerli içecekler yerine su, soda, ayran, kefir, şalgam, şekersiz bitki çayları ve ev yapımı kompostoların tercih edilmesi gerektiğini belirten Bektaş, bu içeceklerin hem daha besleyici hem de zararsız olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DE OBEZİTE TEHLİKESİ

Türkiye’nin Avrupa’da obezite oranı en yüksek ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Bektaş, "15 yaş üstü bireylerin %20,4’ü, çocukların ise %10’u obeziteyle mücadele ediyor. Özellikle çocukluk çağında fruktoz tüketiminin alışkanlık haline gelmesi büyük risk" dedi.

FRUKTOZ TÜKETİMİNİ AZALTMAK ŞART

Bektaş, fruktozun azaltılmasının kısa vadede iştah kontrolüne, kan şekerinin dengelenmesine ve karaciğer yağlanmasının yavaşlamasına yardımcı olduğunu; uzun vadede ise obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıklarının önlenmesine katkı sağladığını belirtti.

GÜNLÜK YAŞAMDA ALINACAK ÖNLEMLER

Evde şekerli içecek bulundurmamak, çocuklara erken yaşta su alışkanlığı kazandırmak, dışarıda hazır içecek yerine ayran veya maden suyu tercih etmek, ürün etiketlerini okumak ve tatlı isteğini meyve gibi doğal seçeneklerle gidermek alınabilecek en etkili önlemler arasında gösterildi.

Kaynak: DHA