İtalya’dan Flaş Karar! Sumud Filosu’nu Korumak İçin Savaş Gemisi Gönderdiler

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Çarşamba günü Gazze'ye yardım ulaştırmaya Sumud Filosu'na gece yarısı düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı. Crosetto ayrıca yaptığı açıklamada, yardım teklifinde bulunmak amacıyla bir İtalyan donanma gemisini filoya yönlendirdiğini söyledi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Çarşamba günü Gazze'ye yardım ulaştırmaya Sumud Filosu'na gece yarısı düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı. Crosetto ayrıca yaptığı açıklamada, yardım teklifinde bulunmak amacıyla bir İtalyan donanma gemisini filoya yönlendirdiğini söyledi.

Ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda, İtalya’nın Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan vatandaşların haklarının korunması için diplomatik ve konsolosluk desteği vereceğini açıkladı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, geminin “mümkünse yardım sağlamak üzere” görevlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail’den filo içindeki İtalyan vatandaşların güvenliğini garanti altına almasını talep etti. Böylece Roma hükümeti, hem diplomatik hem de askeri kanaldan devreye girerek gelişmeleri yakından izlediğini duyurdu.

