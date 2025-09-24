Marmaris Açıklarında Film Gibi Operasyon... Tekneden Çıkanlar Şok Etti!

Sahil Güvenlik ekipleri Marmaris açıklarında şüpheli tekneyi takibe aldı. Yapılan aramada gizli bölmelerden 210 kilo uyuşturucu çıktı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında 'Diamond 2' adlı tekneyi durdurdu.

Teknede yapılan aramada 210 kilogram esrar ele geçirildi. Teknedeki S.B. (57) ile M.S. (23) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

