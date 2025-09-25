Mardin'de Silah ve Sopalarla Birbirlerine Girdiler

Mardin'de iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup silah ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralandı.

İpek Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bir anda silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

