Mardin'de Silah ve Sopalarla Birbirlerine Girdiler

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup silah ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada 3 kişi yaralandı.

İpek Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, bir anda silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA