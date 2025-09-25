Çorum’da Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı

Çorum’da bir petshop dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 36 yaşındaki Gökhan Dal yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından kaçan 1’i kadın 4 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Çorum’da bir petshop dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 36 yaşındaki Gökhan Dal hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan 1’i kadın 4 şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, petshop dükkanının önüne araçla gelen şüpheliler, içeride bulunan Gökhan Dal’a tüfekle ateş açtı.

Silahlı saldırı düzenleyen kişiler yakalandı

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dal, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet sonrası geniş çaplı çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.K., S.Ç., T.P. ve D.D.’yi olay yerinden kaçtıkları 19 AJ 647 plakalı araçla Kalehisar köyü mevkiinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

