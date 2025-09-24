Aksaray’da Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarptı, 2 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Bozcamahmut mevkiinde yaşandı. Aksaray yönüne ilerleyen A.D. (54) idaresindeki yabancı plakalı Peugeot marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.Y. (36) yönetimindeki 20 ARD 396 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesinin altına sıkıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü A.D. ile yanında bulunan F.D. (73) yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. İlk belirlemelere göre sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından tır sürücüsü A.Y.’nin ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA