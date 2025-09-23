1 Milyon TL’lik Vurgun! Afyonkarahisar’da İnsan Kaçakçılığı Operasyonu

Afyonkarahisar’da insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir şahsa yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda para ve elektronik eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu bir kişinin, yine yabancı uyrukluların paralarını yasa dışı yollarla yurt dışına transfer ettiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin ayrıca gümrük kaçağı cep telefonu ve yedek parça satışı yaptığı da belirlendi.

EV VE İŞ YERİNE BASKIN

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, şüphelinin iş yeri ve evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 234 bin TL, 18 bin 681 ABD doları, 375 Euro, 14 akıllı cep telefonu ve 136 adet çeşitli telefon parçası ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 milyon TL’ye denk gelen nakit para ve elektronik malzemeye el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

