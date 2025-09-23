Mahkemeden Ret Kararı! CHP Kurultayı Davasında Yeni Adres Ankara

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski İstanbul il delegesi Özlem Erkan tarafından CHP’nin çeşitli kurultaylarının iptali ve 39’uncu Olağan Kurultay sürecinin durdurulması talebiyle İstanbul 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeni bir dava açılmıştı.

BİRLEŞTİRME TALEBİNE RET

Erkan, bu dosyanın daha önce İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dava dosyasıyla birleştirilmesini talep etmişti.

45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, kurultaylarla ilgili davanın İstanbul İl Kongresi’ni ilgilendirmediğine hükmederek birleştirme talebini reddetti.

YETKİSİZLİK KARARI

Ret kararının ardından dosya tekrar 19’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, CHP Genel Merkezi’nin Ankara’da bulunması ve davanın genel kurultaylara ilişkin olması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek dosyanın Ankara’daki mahkemelere gönderilmesine hükmetti.

"MESELE HUKUKA DÖNDÜ"

CHP’ye yakınlığıyla bilinen hukukçu Çağlar Çağlayan, süreci Halk TV’ye değerlendirdi. Çağlayan, davanın İstanbul yerine Ankara’ya gönderilmesini "meseleyi hukuka döndüren bir gelişme" olarak yorumladı.

'OLMASI GEREKEN BİR GELİŞME'

Çağlayan, “Geçen hafta yeni bir dava açılmıştı. İstanbul’daki davayla birleştirilmek istendi ancak mahkeme konuların farklı olduğunu belirterek talebi reddetti. Biz de durumu öğrenir öğrenmez sürece müdahil olduk. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi, genel merkezin Ankara’da olması nedeniyle dosyayı Ankara’ya gönderdi. Bu, hukuki olarak olması gereken bir gelişme” ifadelerini kullandı.

CHP kurultaylarına ilişkin tüm iptal taleplerinin Ankara’daki mahkemelerde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA