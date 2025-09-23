İzmir’de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İzmir’de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Yapılan sorguda şahsın O.B. (23) olduğu ve “hırsızlık” ile “silahlı yağma” suçlarından arandığı ortaya çıktı.

O.B.’nin üç farklı dosyadan toplam 13 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

