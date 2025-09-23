Manisa’da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan kamyonet, korku dolu anlara sahne oldu. Sürücü aracı yol kenarına çekerek yara almadan kurtuldu.

Manisa’da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.R.B. (43) yönetimindeki 20 ABB 764 plakalı kamyonetten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen kenara çekerek itfaiyeye haber verdi.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücünün yara almadan kurtulması olası bir faciayı engelledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Dünya Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye’den Büyük Başarı! Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya Türkiye'ye Bir Altın Bir Gümüş 2 Bronz Madalya
Seçim Sonrası Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti: Bakın Fenerbahçe’nin Eski Kaptanı Hangi Başkan Adayıyla Görüşmüş? Volkan Demirel Canlı Yayında İtiraf Etti
İzmir’de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı İzmir’de 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hırsız Yakalandı
Hükümlüleri Taşıyan Cezaevi Aracı Devrildi! Yaralılar Var Hükümlüleri Taşıyan Cezaevi Aracı Devrildi! Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Operasyon Sonrası İlk Açıklama Belediyeye Operasyon Sonrası Flaş Çıkış! 'İşi Bambaşka Yere...'
Berhan Şimşek İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi Berhan Şimşek Disipline Sevk Edildi
Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu Starbucks'ta Skandal Olay! Bardakta Yazılı Mesaj Şoke Etti, Barista İşten Kovuldu
78 Canı Kaybettiğimiz Faciada Adalet Arayışı Sürüyor: Kartalkaya Otel Yangını Davasında İkinci Duruşmanın İkinci Günü Mağdur Aileler, Sanık Avukatının Üzerine Yürüdü ‘Pis Katiller’