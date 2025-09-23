Manisa’da Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı
Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan kamyonet, korku dolu anlara sahne oldu. Sürücü aracı yol kenarına çekerek yara almadan kurtuldu.
Olay, Adala Mahallesi yakınlarında meydana geldi. A.R.B. (43) yönetimindeki 20 ABB 764 plakalı kamyonetten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını hemen kenara çekerek itfaiyeye haber verdi.
EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli Amirliği ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücünün yara almadan kurtulması olası bir faciayı engelledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA