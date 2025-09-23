Hükümlüleri Taşıyan Cezaevi Aracı Devrildi! Yaralılar Var

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracın devrildi. Kazada 8'i jandarma personeli 13 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan midibüs, Alifakı Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı.

Hükümlüleri Taşıyan Cezaevi Aracı Devrildi! Yaralılar Var - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

