Hükümlüleri Taşıyan Cezaevi Aracı Devrildi! Yaralılar Var
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan cezaevi aracın devrildi. Kazada 8'i jandarma personeli 13 kişi yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mersin'in Tarsus ilçesinde hükümlüleri taşıyan midibüs, Alifakı Mahallesi'nde yol kenarındaki otluk alana devrildi. Kazada araçtaki 8 jandarma personeli ve 5 hükümlü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince tedbir amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: