Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakaret Davasında Şaşırtan Karar! 2017’deki Sözleri Yargının Radarında

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT davasında yargılanan Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası kararı veren mahkeme heyetine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada mütalaa açıklandı. Mahkeme ‘görevsizlik’ kararı vererek, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakaret Davasında Şaşırtan Karar! 2017’deki Sözleri Yargının Radarında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin davada Enis Berberoğlu’na 25 yıl hapis cezası veren mahkeme heyetine yönelik açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada önemli bir gelişme yaşandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakaret Davasında Şaşırtan Karar! 2017’deki Sözleri Yargının Radarında - Resim : 1
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Hakim hakim olmaktan çıktı, nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye gözünü saraya dikmiş" sözleriyle yargılandığı davada görevsizlik kararı vererek yargılamanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülmesine hükmetti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakaret Davasında Şaşırtan Karar! 2017’deki Sözleri Yargının Radarında - Resim : 2
MİT tırları davasında tutuklanan CHP’li Enis Berberoğlu

DURUŞMADA AVUKATI HAZIR BULUNDU

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Kılıçdaroğlu’nun avukatı Beyza Köroğlu katıldı. Avukat Köroğlu, “Görevsizlik ve yetkisizlik yönündeki önceki taleplerimiz geçerliliğini koruyor. Usule ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından müvekkilimizin savunmasının alınmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakaret Davasında Şaşırtan Karar! 2017’deki Sözleri Yargının Radarında - Resim : 3
Dosya İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek

SAVCIDAN AĞIR CEZA TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, duruşmada sunduğu mütalaada Kılıçdaroğlu'nun olay tarihinde milletvekili olduğunu hatırlatarak, suçun niteliği gereği davanın Ağır Ceza Mahkemesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu doğrultuda dosyanın yetkili mahkemeye gönderilmesi talep edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakaret Davasında Şaşırtan Karar! 2017’deki Sözleri Yargının Radarında - Resim : 4

MAHKEME: GÖREVLİ MAHKEME AĞIR CEZA

Mahkeme, suçun işlendiği tarihte Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olduğuna dikkat çekerek, normal şartlarda yargılamanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılması gerektiğini, ancak usul hükümleri uyarınca bu mahkemeye doğrudan görevsizlik kararı verilemeyeceğini ifade etti. Bu nedenle dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verildi.

İDDİANAMEDE NE VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde milletvekili seçilmemesiyle birlikte yasama dokunulmazlığının sona erdiği belirtildi.

İddianamede, Kılıçdaroğlu’nun mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle “kurul halinde çalışan kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde alenen hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde MİT Tırları davasında yargılanan Enis Berberoğlu hakkında 14 Haziran 2017’de mahkeme heyetinin verdiği 25 yıl hapis cezasını parti binasında yaptığı basın toplantısında eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, “Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı gözünü dikmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

25 YIL CEZA ALMIŞTI

CHP Milletvekili Enis Beberoğlu, MİT TIR'ları görüntülerini FETÖ'ye servis etme ve "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Berberoğlu 25 yıl hapis cezası almıştı.

Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı?Kararı Netleşti! Kemal Kılıçdaroğlu Kurultaya Katılacak mı?Siyaset

CHP Kurultayında Bilmece Çözüldü! Kemal Kılıçdaroğlu KatılmadıCHP Kurultayında Bilmece Çözüldü! Kemal Kılıçdaroğlu KatılmadıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Dava
Son Güncelleme:
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı! İki Fayı İşaret Edip Korkunç Senaryoyu Açıkladı Şener Üşümezsoy’dan Kritik Deprem Uyarısı
Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi
Dublör Oyununu Polis Bozdu! 780 Milyonluk Vurgun Girişiminde Şok Detaylar Dublör Oyununu Polis Bozdu! 780 Milyonluk Vurgun Girişiminde Şok Detaylar
Meteoroloji’den Kritik Uyarı! İstanbul'a Sonbahar Sert Geliyor... Tarih Verildi, Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji’den Kritik Uyarı! İstanbul'a Sonbahar Sert Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü Barış Görüşmesi Kanlı Bitti! Anne ve 2 Oğlu Öldürüldü
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı
Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti! Eski Kulüp Başkanının Trajik Ölümü Şoke Etti!
Çorum’da Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı Petshopa Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Gözaltı