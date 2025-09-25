Erzurum'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem
6 Şubat depremleri sonrasında korkutan artçılar sürerken Erzurum'da da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Aşkale olarak açıklarken depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak açıklandı.
Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken son depremin adresi Erzurum oldu. Erzurum'da saat 11.29'da deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklamalar peş peşe geldi.
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2025-09-25
Saat:11:29:34 TSİ
Enlem:39.93194 N
Boylam:40.865 E
Derinlik:7 km
AFAD VE KANDİLLİ DE '4.4' DEDİ
Depremin merkez üssünü Erzurum Aşkale olarak açıklayan AFAD büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.
25.09.2025, 11:29:32 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 3.2 km#Kandilli
MERKEZ ÜSSÜ AŞKALE
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Aşkale olarak belirtildi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 3.2 olarak ölçüldü.
