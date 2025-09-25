A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken son depremin adresi Erzurum oldu. Erzurum'da saat 11.29'da deprem meydana geldi. Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklamalar peş peşe geldi.

Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD VE KANDİLLİ DE '4.4' DEDİ

Depremin merkez üssünü Erzurum Aşkale olarak açıklayan AFAD büyüklüğünü 4.4, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

AFAD'daki son depremler için tıklayınız

https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/546997

MERKEZ ÜSSÜ AŞKALE

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin merkez üssü Aşkale olarak belirtildi. Kandilli de depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 3.2 olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'ndeki son depremler için tıklayınız

https://www.google.com/maps?q=39.9215,40.836&ll=39.9215,40.836&z=8

Kaynak: Haber Merkezi