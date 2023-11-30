Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma! MASAK'tan rapor istendi: Çiftten açıklama geldi

"KAMUOYUNDA İNFİAL YARATIP GÖZALTI VE TUTUKLAMA BASKISI OLUŞTURULUYOR"

"Salt eğlence ve izlenme sayısını artırma maksatlı çekilen birkaç video öne sürülüp, müvekkillerin sahip olduğu mal varlıklarının maddi değeri birkaç kat abartılarak karalanmaları adil değildir. Bunu yapanların asıl maksatlarının; kamuoyunda infial yaratmak ve soruşturma makamları nezdinde gözaltı - tutuklama baskısı oluşturmak olduğu herkesçe bilinmektedir. Ve fakat bu dosyada adı geçenlerden birinin "1 - 2 ve 6 yaşlarında üç çocuk annesi olan hamile bir kadın" olduğu ele alındığında, bu konu hakkında yazıp çizecek herkesi asgari standartta da olsa erdemli davranmaya davet ediyoruz."