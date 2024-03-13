MASAK inceleme başlatmıştı: Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza

MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı Tayyar ile Özlem Öz çifti yanıltıcı reklam yaptıkları gerekçesiyle 550 bin TL ceza aldı.

Son Güncelleme:
MASAK inceleme başlatmıştı: Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza

Engin ve Dilan Polat'ın 5 Kasım'da tutuklanmasının ardından benzer içerikler paylaşan Tayyar ile Özlem Öz çifti hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Çifte hiç beklemediği bir yerden ceza geldi.

Show Haber'de yer alan habere göre, MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL cezaya çarptırıldı. Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapmasından dolayı ceza aldı.

NE OLMUŞTU?

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Son Güncelleme:
Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor Balık yedikten sonra 1 kaşık mutlaka yenmeliymiş! Bakın ne işe yarıyor
Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezası düşürüldü Boşnaklara hakaret eden Kütahyalı'nın cezası düşürüldü
Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti Show TV'de neler oluyor? Apar topar Kızılcık Şerbeti dizisine iki isim veda etti
Sinan Ateş’in babasının son mektubu: Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz "Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz"
ÇOK OKUNANLAR
Son 8 anketten AKP'ye kötü haber: İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları İşte Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları
Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu: "Teslim olana kadar peşlerinde olacağız" Eyüpsultan'daki kazada yaralanan gençler konuştu
Sahadaki son durum: AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi, 'altına düşer' AKP ve MHP'yle ilgili yeni oran verdi: 'Altına düşer'
Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek? Kredi kartlarına düzenleme yolda: Neler değişecek?
Perde arkası ortaya çıktı: 'CHP'de para sayma' iddialarıyla ilgili yeni belgeler 'CHP'de para sayma' iddialarıyla ilgili yeni belgeler