MASAK inceleme başlatmıştı: Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine ceza

Engin ve Dilan Polat'ın 5 Kasım'da tutuklanmasının ardından benzer içerikler paylaşan Tayyar ile Özlem Öz çifti hakkında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Çifte hiç beklemediği bir yerden ceza geldi.

Show Haber'de yer alan habere göre, MASAK tarafından inceleme altına alınan ve haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma devam eden Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti yanıltıcı reklam sebebiyle 550 bin TL cezaya çarptırıldı. Özlem Öz'ün "doktorun yapması gereken iş ve işlemleri güzellik merkezlerinde yapıldığına dair" tanıtım yapmasından dolayı ceza aldı.

NE OLMUŞTU?

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konulmuştu.