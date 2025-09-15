TikTok Krizinde Tarihi Adım! Çin Yönetimi Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan ABD–Çin ticaret müzakereleri sonrası Pekin heyeti, basın toplantısı düzenleyerek kritik bir gelişmeyi duyurdu. Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, "İki ülke, ekonomik ve ticari sorunlarda samimi, derin ve yapıcı bir iletişim kurdu. TikTok konusunda da temel çerçeve mutabakatına vardık" dedi. ABD’de ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle TikTok’un devredilmesi veya yasaklanması süreci devam ederken, Çin tarafı geri adım atmayacaklarını belirtti. Li, "ABD, Çinli şirketlere baskı uygularken bizden kaygılarını gidermemizi beklememeli. Çin, kendi ilkeleri ve şirketlerinin çıkarları pahasına anlaşma yapmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

TikTok, 2024’te ABD Kongresi’nde kabul edilen yasa ile devredilmediği takdirde ülke genelinde yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak dönemin başkanı Joe Biden’ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa sonrasında yeni Başkan Donald Trump üç kez süre uzatma kararı vermişti. Washington tarafı, TikTok’un Amerikan vatandaşlarının verilerini Pekin yönetimine açabileceğini ve bunun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor. TikTok yönetimi ise bu iddiaları reddederek, ABD’deki faaliyetlerinin Amerikan yasalarına uygun sürdüğünü dile getiriyor.

Kaynak: AA