TikTok Krizinde Tarihi Adım! Çin Yönetimi Duyurdu

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden TikTok krizinde 'çerçeve mutabakatı'na varıldı. Pekin yönetimi, görüşmelerde ilke ve çıkarlarından ödün vermeyeceğini vurguladı.

Son Güncelleme:
TikTok Krizinde Tarihi Adım! Çin Yönetimi Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan ABDÇin ticaret müzakereleri sonrası Pekin heyeti, basın toplantısı düzenleyerek kritik bir gelişmeyi duyurdu. Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, "İki ülke, ekonomik ve ticari sorunlarda samimi, derin ve yapıcı bir iletişim kurdu. TikTok konusunda da temel çerçeve mutabakatına vardık" dedi. ABD’de ulusal güvenlik tehdidi gerekçesiyle TikTok’un devredilmesi veya yasaklanması süreci devam ederken, Çin tarafı geri adım atmayacaklarını belirtti. Li, "ABD, Çinli şirketlere baskı uygularken bizden kaygılarını gidermemizi beklememeli. Çin, kendi ilkeleri ve şirketlerinin çıkarları pahasına anlaşma yapmaz" ifadelerini kullandı.

TikTok Krizinde Tarihi Adım! Çin Yönetimi Duyurdu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

TikTok, 2024’te ABD Kongresi’nde kabul edilen yasa ile devredilmediği takdirde ülke genelinde yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak dönemin başkanı Joe Biden’ın imzasıyla yürürlüğe giren yasa sonrasında yeni Başkan Donald Trump üç kez süre uzatma kararı vermişti. Washington tarafı, TikTok’un Amerikan vatandaşlarının verilerini Pekin yönetimine açabileceğini ve bunun ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor. TikTok yönetimi ise bu iddiaları reddederek, ABD’deki faaliyetlerinin Amerikan yasalarına uygun sürdüğünü dile getiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler
TikTok ABD Çin
Son Güncelleme:
İsrail Gazze'de 3 Gazeteciyi Daha Katletti! İsrail Gazze'de 3 Gazeteciyi Daha Katletti!
Bu Başka Bir Seviye! Victor Osimhen’in Yaptığını Duyan Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek Galatasaray Taraftarı Heykelini Diktirecek
Abdülkerim ve Yunus’un Ardından Harekete Geçti: Barış Alper Yılmaz'dan flaş Kerem Aktürkoğlu Hamlesi! O Sözlerin Ardından… Barış Alper'den Flaş Kerem Hamlesi!
Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu