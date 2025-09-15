Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu
Sosyal medya yasağı sonrası protestoların ardından Nepal’de başbakanlığa getirilen Sushila Karki, kabinesini oluşturdu. Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Karki, 6 ay süreyle görev yapacağını açıkladı. Nepal'deki protestolar sırasında mevcut bakanlar konutlarından helikopterlerle kaçmak zorunda kalmıştı.
Nepal’de sosyal medya yasağı sonrası başlayan protestoların ardından geçici hükümetin başına geçen ülkenin ilk kadın başbakanı Sushila Karki, kabinesine yeni bakanlar atadı.
73 yaşındaki Karki, geçici hükümette Kalman Gurung’u Enerji Bakanlığına, Rameshore Khanal’ı Maliye Bakanlığına, Om Prakash Aryal’ı ise İçişleri Bakanlığına getirdi.
Görev süresinin 6 ayla sınırlı olduğunu belirten Karki, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte sorumluluklarını yerine getirip görevlerini bir sonraki hükümete devredeceklerini söyledi. Başbakan Karki, “Bu göreve kendi isteğimle gelmedim, sokaklardan Sushila Karki’ye sorumluluk verilmesini talep eden sesler yükseldiği için geldim.” ifadelerini kullandı.
Karki, yolsuzlukla mücadele, iyi yönetim ve ekonomik eşitlik konularında kararlılıkla çalışacaklarını da vurguladı.
NEPAL'DE NE OLMUŞTU?
Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.
Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.
72 KİŞİ ÖLDÜ
Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.
Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.
BAKANLAR HELİKOPTERLE KAÇMIŞTI
Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.
Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.
Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etmişti.
Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı. Ülkede Mart 2025'te seçimler düzenlenmesi planlanıyor.
Kaynak: AA