Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu

Sosyal medya yasağı sonrası protestoların ardından Nepal’de başbakanlığa getirilen Sushila Karki, kabinesini oluşturdu. Ülkenin ilk kadın başbakanı olan Karki, 6 ay süreyle görev yapacağını açıkladı. Nepal'deki protestolar sırasında mevcut bakanlar konutlarından helikopterlerle kaçmak zorunda kalmıştı.

Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nepal’de sosyal medya yasağı sonrası başlayan protestoların ardından geçici hükümetin başına geçen ülkenin ilk kadın başbakanı Sushila Karki, kabinesine yeni bakanlar atadı.

73 yaşındaki Karki, geçici hükümette Kalman Gurung’u Enerji Bakanlığına, Rameshore Khanal’ı Maliye Bakanlığına, Om Prakash Aryal’ı ise İçişleri Bakanlığına getirdi.

Görev süresinin 6 ayla sınırlı olduğunu belirten Karki, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte sorumluluklarını yerine getirip görevlerini bir sonraki hükümete devredeceklerini söyledi. Başbakan Karki, “Bu göreve kendi isteğimle gelmedim, sokaklardan Sushila Karki’ye sorumluluk verilmesini talep eden sesler yükseldiği için geldim.” ifadelerini kullandı.

Karki, yolsuzlukla mücadele, iyi yönetim ve ekonomik eşitlik konularında kararlılıkla çalışacaklarını da vurguladı.

Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu - Resim : 1
Nepal'deki protestolarda 72 kişi hayatını kaybetti

NEPAL'DE NE OLMUŞTU?

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

72 KİŞİ ÖLDÜ

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu - Resim : 2
Z Kuşağı'nın başlattığı isyan Nepal genelinde yayıldı, hükümet değişti

BAKANLAR HELİKOPTERLE KAÇMIŞTI

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı. Ülkede Mart 2025'te seçimler düzenlenmesi planlanıyor.

Z Kuşağı Ayaklandı, Nepal Yangın Yerine Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor: 51 Ölü, 1300 YaralıZ Kuşağı Ayaklandı, Nepal Yangın Yerine Döndü! Bilanço Ağırlaşıyor: 51 Ölü, 1300 YaralıDünya
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve BaşladıProtestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve BaşladıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Nepal protesto
Netanyahu'dan Kara Harekatı Öncesi Kritik Toplantı Netanyahu'dan Kara Harekatı Öncesi Kritik Toplantı
Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik' Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik'
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
‘Şike Halen Devam Ediyor’ Demişti: Fenerbahçe’den Ali Koç İmzalı Resmi Açıklama! Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e Sert Yanıt Ali Koç'tan Ahmet Metin Genç'e Flaş Yanıt!
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu! Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Maaşlarda Zorunlu Kesinti Başlıyor! Paranızı Çekmek İçin Bu Şartlar Zorunlu
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda