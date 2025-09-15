Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik'
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Olgovskoye’nin kontrol altına alındığını duyurdu. Moskova, son 24 saatte Ukrayna’ya ait 82 İHA’nın düşürüldüğünü açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephe hattında pozisyonlarını güçlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, “Doğu askeri birlikleri, saldırılar sonucunda Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini kurtardı.” denildi.
'82 İHA DÜŞÜRDÜK'
Bakanlık ayrıca, son 24 saat içerisinde Ukrayna’ya ait 82 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu da Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Kaynak: AA
