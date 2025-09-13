Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı

Nepal’de sosyal medya yasağına karşı başlayan protestolar Başbakan Oli’nin istifasıyla sonuçlandı. Ülke tarihinin ilk kadın başbakanı olan Sushila Karki geçici olarak göreve başladı. Yeni seçimlerin 5 Mart 2026’da yapılması planlanıyor.

Nepal’de sosyal medya yasağına karşı başlayan ve kitlesel protestoların ardından Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin istifasına yol açan siyasi kriz yeni bir döneme girdi. Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başladı.

İLK KADIN BAŞBAKAN

Yerel basına göre, 73 yaşındaki Karki, Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel’in ofisinde düzenlenen törende yemin ederek başbakanlık görevini devraldı. Protestocuların Discord üzerinden düzenlediği çevrim içi ankette büyük destek gören Karki, ülke tarihinde başbakanlık koltuğuna oturan ilk kadın oldu.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Paudel’in Karki’nin tavsiyesi üzerine parlamentoyu feshettiği ve yeni seçimlerin 5 Mart 2026’da yapılmasının planlandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Nepal’de geçtiğimiz hafta, Facebook, X ve YouTube’un da aralarında bulunduğu 26 sosyal medya platformu, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığına kayıt yaptırmadıkları gerekçesiyle erişime kapatılmıştı. Bu karar, başkent Katmandu başta olmak üzere pek çok şehirde geniş katılımlı protestolara yol açmıştı.

“Gen Z Protestoları” olarak adlandırılan gösterilerde en az 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300’den fazla kişi yaralanmıştı. Gelen tepkilerin ardından hükümet, yasak kararını geri çekerek sosyal medya platformlarını yeniden erişime açtı. Ancak istifa eden İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ve Başbakan Oli’nin ardından ülkenin yönetimi Karki’ye geçti.

Kaynak: İHA

