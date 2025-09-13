Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.

ALARM VERİLDİ

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini belirtti. Solodov, uzmanların sosyal tesisler ve konutlarda incelemelere başladığını ifade etti.

Depremin merkez üssü yakınındaki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinde sarsıntılar 4 ila 6 şiddetinde hissedildi. Vali Solodov, “Tsunami tehdidi ilan edildi.” diyerek vatandaşları Halaktırskiy Plajı ve diğer riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

YIKIM OLMADI

Vali, şu ana kadar yıkım ya da ciddi hasar bilgisi bulunmadığını açıkladı. Güncellenen verilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7.7 olarak belirlendiği kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin merkez üssünün Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusunda, 39,5 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. USGS, büyüklüğü 7.4 olarak ölçtü. Öte yandan bölgede 30 Temmuz’da 8.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Kaynak: AA