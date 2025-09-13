Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Petropavlovsk-Kamçatskiy kenti yakınlarında kaydedildi. Can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, yıkım ihbarı alınmadığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tsunami uyarısı verildi.

ALARM VERİLDİ

Kamçatka Bölgesi Valisi Vladimir Solodov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından tüm hizmetlerin yüksek alarma geçirildiğini belirtti. Solodov, uzmanların sosyal tesisler ve konutlarda incelemelere başladığını ifade etti.

Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı - Resim : 1

Depremin merkez üssü yakınındaki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentinde sarsıntılar 4 ila 6 şiddetinde hissedildi. Vali Solodov, “Tsunami tehdidi ilan edildi.” diyerek vatandaşları Halaktırskiy Plajı ve diğer riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

YIKIM OLMADI

Vali, şu ana kadar yıkım ya da ciddi hasar bilgisi bulunmadığını açıkladı. Güncellenen verilere göre depremin merkez üssündeki büyüklüğünün 7.7 olarak belirlendiği kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin merkez üssünün Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusunda, 39,5 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. USGS, büyüklüğü 7.4 olarak ölçtü. Öte yandan bölgede 30 Temmuz’da 8.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Kırgızistan’da 4.5 Büyüklüğünde DepremKırgızistan’da 4.5 Büyüklüğünde DepremDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya Deprem
Son Güncelleme:
Zelenskiy, Kırmızı Çizgilerini Açıkladı! 'Bu Bir Çözüm Değil' Zelenskiy, Kırmızı Çizgilerini Açıkladı! 'Bu Çözüm Değil'
Kongo'da Tekne Faciası... Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti! Kongo'da Tekne Faciası... Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!
Osayi'nin Sahada Yumrukladığı Trabzonlu Taraftardan Şok Paylaşım! Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var Bu Sefer Hedefinde Uğurcan Çakır Var
Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atmak Artık Yürek İster! Zabıta Harekete Geçti, Anında Para Cezası Kesilecek Türkiye’nin O Sahilinde Yere Çöp Atana Dev Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti! Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü!
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı Nepal’de Protestoların Ardından Tarihi Gün