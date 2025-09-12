Zelenskiy, Kırmızı Çizgilerini Açıkladı! 'Bu Bir Çözüm Değil'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini belirterek, "Putin'e, savaşı durdursun diye Ukrayna'nın herhangi bir toprağı verilmeyecek. Bu bir çözüm değil. Bu bir ara vermektir. Tıpkı 2008 ve Gürcistan'dan sonra olduğu gibi, 2014 ve Kırım ve Donetsk'ten sonra olduğu gibi" dedi. Başkent Kiev’de düzenlenen Yalta Avrupa Stratejisi Forumu’nda konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Zelenskiy, savaşın bitmesi için Rusya’ya baskı uygulanması gerektiğini ve ABD ile birlikte güçlü bir hava savunma sistemi kurulmasının önemini dile getirdi.

'PUTİN BATI'YI GÖRMEZDEN GELİYOR'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, savaşı durdurması için dünyadan kendisine gelen çağrıları görmezden geldiğini ifade eden Zelenskiy, "Putin Avrupa'ya, Amerika'ya ve genel olarak Batı'ya inanmıyor. Rusya'nın savaşta olmasının sebebi bu. Putin Çin'e, İran'a, Kuzey Kore'ye inanıyor. Ve bu yüzden orada stratejik anlaşmalar arıyor" değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, ayrıca iki gün önce Rus İHA'ların Polonya hava sahasını da ihlal ettiğini anımsattı. Zelenskiy, "Rusya, Amerika, Avrupa ve genel olarak Batı'nın Rusya'nın savaşmasına izin vermeyeceğine inanmalı. Bu, sadece Rusya'nın ikna etmesiyle, sadece diyalogla başarılamaz." diye konuştu.

Kaynak: AA