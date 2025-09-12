Kongo'da Tekne Faciası... Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir teknenin alabora olması sonucu İlk belirlemelere göre 86 kişi hayatını kaybetti. Kazanın aşırı yük ve gece yolculuğundan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Kongo'da Tekne Faciası... Onlarca Kişi Hayatını Kaybetti!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Ekvator eyaletinde Baringa Nehri'nde seyreden bir motorlu tekne henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Kazada, ilk belirlemelere göre 86 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi çevredeki köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Kazanın teknenin aşırı yüklenmesi ve gece seferi yapmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve teknedeki yolcu sayısı bilinmiyor. Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor. Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlere neden oluyor.

Kaynak: AA

