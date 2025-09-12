İsrail'den Filistinli Esirler İçin Karar!

İsrail'in Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bırakma kararı aldığı öğrenildi. İsrail'in bu kararının sebebinin, esirlerin İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları olduğu belirtildi.

İsrail'den Filistinli Esirler İçin Karar!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan Filistinli 13 esir Kissufim askeri kontrol noktasından Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Filistinlilerin, ne kadar İsrail hapishanelerinde tutulduğu ya da alıkonuldukları süre zarfında yaşadıkları koşullara ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

İsrail'den Filistinli Esirler İçin Karar! - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle 22 aydır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

Gazze'de Katliamın Acı Bilançosu! Can Kaybı Giderek ArtıyorGazze'de Katliamın Acı Bilançosu! Can Kaybı Giderek ArtıyorDünya
İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Şimdi de Okul İçin Yıkım Kararıİsrail'in Zulmü Bitmiyor! Şimdi de Okul İçin Yıkım KararıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Gazze'de Katliamın Acı Bilançosu! Can Kaybı Giderek Artıyor Katliamın Acı Bilançosu! Gazze'de Can Kaybı Artıyor
Toprağa Bunu Eken Yaşadı! Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL: Alın Terleriyle Topluyorlar Tanesi 50, Kilosu 5 Bin TL
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
ABD Başkanı Trump Açıkladı! Charlie Kirk'ün Katili Yakalandı Charlie Kirk'ün Katili Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler