İsrail'den Filistinli Esirler İçin Karar!

İsrail, Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu 13 Filistinli esiri serbest bıraktı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, serbest bırakılan Filistinli 13 esir Kissufim askeri kontrol noktasından Aksa Şehitleri Hastanesi’ne nakledildi.

Filistinlilerin, ne kadar İsrail hapishanelerinde tutulduğu ya da alıkonuldukları süre zarfında yaşadıkları koşullara ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

NE OLMUŞTU?

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle 22 aydır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanı'nın bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.

