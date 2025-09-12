Gazze'de Katliamın Acı Bilançosu! Can Kaybı Giderek Artıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 64 bin 756'ya yükselirken, 2 kişi de açlıktan yaşamını yitirdi.

Gazze'de Katliamın Acı Bilançosu! Can Kaybı Giderek Artıyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 38 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları ve hastane kaynakları, saldırıların sivil yerleşim alanlarını ve yardım bekleyen kalabalıkları hedef aldığını aktardı.

GAZZE KENTİNDE BİR AİLE EVİ VURULDU: 14 ÖLÜ

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Tuvan bölgesinde Sultan ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların durumu hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı.

ŞEYH RIDVAN MAHALLESİ’NDE KANLI SALDIRI

Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, saldırının ansızın ve uyarı yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze kentinin kuzeyinde, Ahmed Yasin Caddesi üzerinde bulunan Ebu Sultan ailesine ait eve yapılan saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Ev tamamen yıkılırken, çevredeki binalar da hasar gördü.

TOPÇU ATEŞİYLE SALDIRI

Bölgeden gelen bilgilere göre, İsrail ordusu sivil yerleşim alanlarında patlayıcı yüklü robotlar kullanarak evleri yıkıyor. Aynı zamanda makineli tüfekler ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar gerçekleştiriliyor. Özellikle Şucaiyye Mahallesi’nin doğu kesimleri topçu ateşine maruz kaldı.

ZEYTUN MAHALLESİ’NDE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze’nin güneyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde, Ali Camii yakınlarında toplanan bir grup sivile yönelik saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

