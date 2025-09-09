Çok Konuşulacak İddia: Trump, Tartışmalı Gazze Görevini Damadına Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından bölgeye ilişkin bir plan hazırlanması talimatı verdiği bildirildi.

TARTIŞMALI GÖREV DAMADA

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Trump bu planın hazırlanması için damadı Jared Kushner’i görevlendirdi. Kushner’in, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’le bugün Miami’de bir araya geldiği kaydedildi.

ABD Başkanı Trump ve damadı Kushner

Görüşmede, saldırılar sonrası Gazze’ye dair planın yanı sıra, Trump’ın İsrail ile Hamas arasında esir takası ve geçici ateşkes için önerdiği son tasarının da gündeme geldiği aktarıldı.

Haberde, Kushner’in İsrail ile bazı Körfez ülkeleri arasında ilişkilerin normalleşmesini sağlayan “Abraham Anlaşmaları”nın mimarlarından biri olduğu hatırlatıldı.

ABD Başkanı Trump ve damadı Kushner

Yahudi asıllı Kushner, İsrail’in Gazze saldırıları sürerken bölgede yaşayan Filistinlilerin topraklarından sürülmesini savunmuştu. Geçen yıl Harvard Üniversitesi’nde katıldığı bir programda Gazze’nin değerli bir “su kıyısı mülkiyet” potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Kushner, “İsrailli yöneticilerin yerinde olsam insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elimden geleni yapardım.” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Trump'ın şubat ayında gündeme getirdiği Gazze planı tartışmalara yol açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 38 sayfalık bir taslak ortaya çıkmıştı. Taslağa göre, savaş sonrası Gazze'nin 2 milyonluk nüfusunun, en azından geçici olarak, "gönüllü" bir şekilde başka bir ülkeye veya kıyı şeridi içindeki "kısıtlı, güvenli" bölgelere ayrılması öneriliyor.

Rapora göre, bu plana katılan Filistinlilere her bir kişi için 5 bin dolar nakit, dört yıllık kira desteği ve bir yıllık gıda yardımı sağlanacak. Arazisi olan Gazzelilere ise mülklerinin 'yeniden yapılandırma' hakları karşılığında "dijital bir token" verilecek.

Bu tokenler, "başka bir yerde yeni bir hayat finanse etmek" veya gelecekte yeni kurulacak şehirlerdeki daireler için kullanılmak üzere geliştirildi.

Kaynak: AA