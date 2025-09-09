Pasifik’te Korkutan Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılırken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Pasifik’te Korkutan Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğu açıkları olduğu bildirildi.

TSUNAMİ ALARMI

Yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu. Bölgede olası risklere karşı önlemler alınmaya başlandı.Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi. Ancak yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı halka tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Vanuatu, daha önce 17 Aralık 2024’te başkent Port Vila’nın 30 kilometre açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, söz konusu felakette 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!Güncel
Sındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde DepremSındırgı Beşik Gibi... 4.5 Büyüklüğünde DepremGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Deprem
Ali Koç Bunu Da Sonunda Yaptı! Fenerbahçe Taraftarını Sinirden Çıldırtacak Oylama Fener Taraftarını Küplere Bindiren Oylama
Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin! Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!
Fenerbahçe’de Giden Gidene! Cengiz’den Sonra Ali Koç 3.5 Milyon Euroluk Yıldızı Takımdan Gönderdi Fenerbahçe’de Giden Gidene
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
ÇOK OKUNANLAR
Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var' Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'
Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi Yurtdışı Çıkış Harcına Zam Geldi
Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem! Ege Denizi'nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem!
Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin! Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!
CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne? Deniz Yavuzyılmaz Gerçek Gündem'e Konuştu CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne?