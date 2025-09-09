Pasifik’te Korkutan Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkelerinden Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün ülkenin güneydoğu açıkları olduğu bildirildi.

TSUNAMİ ALARMI

Yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedilen depremin ardından yetkililer tsunami uyarısında bulundu. Bölgede olası risklere karşı önlemler alınmaya başlandı.Şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı rapor edilmedi. Ancak yetkililer, artçı sarsıntı ihtimaline karşı halka tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Vanuatu, daha önce 17 Aralık 2024’te başkent Port Vila’nın 30 kilometre açıklarında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, söz konusu felakette 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA