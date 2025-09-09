Trump’ın Yalanladığı Epstein Mektubu Sızdırıldı! 'Ortak Yönlerimiz Var'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın, çocuk istismarından yargılanırken cezaevinde ölen milyarder finansçı Jeffrey Epstein’e gönderdiği doğum günü mektubu kamuoyuyla paylaşıldı. Uzun süredir tartışma konusu olan belge, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat üyeler tarafından açıklandı.

Wall Street Journal (WSJ), 17 Temmuz’da yayımladığı haberinde Trump’ın Epstein’a, 50’nci yaş günü için müstehcen bir mektup gönderdiğini yazmıştı. Haberde, mektubun Epstein’ın sevgilisi ve suç ortağı olarak anılan Ghislaine Maxwell’in talebi üzerine yazıldığı, içinde ise 'çıplak kadın figürü'yle süslenmiş cümleler yer aldığı belirtilmişti. Trump, haberi sert bir dille yalanlamış, WSJ’yi 'iğrenç ve pis bir paçavra' olarak tanımlamış ve gazete hakkında 10 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.

DEMOKRATLAR SIZDIRDI

WSJ’nin yeniden gündeme taşıdığı gelişmeye göre, söz konusu mektup Jeffrey Epstein’ın mal varlığını yöneten avukatlar tarafından Demokrat Partili Kongre üyelerine teslim edildi. Böylece Trump’ın inkar ettiği belgenin fiziksel varlığı resmen doğrulanmış oldu. Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, mektubu kamuoyuyla paylaşarak Trump’a yönelik yeni sorular doğurdu. Sızdırılan mektupta Trump’ın adı ve imzası açık şekilde yer alıyor. Ayrıca metin, bir kenarında el çizimi gibi görünen, kıvrımlı bir kadın siluetiyle çerçevelenmiş.

'BAZI ORTAK YANLARIMIZ VAR'

Mektupta yer alan ilgi çekici kısımlar şöyle:

Epstein: Bu hayatta her şeye sahip olmaktan önemli şeyler olmalı.

Trump: Evet, zaten var. Ama ne olduğunu söylemeyeceğim.

Epstein: Ben de, çünkü zaten ne olduğunu biliyorum.

Trump: Bazı ortak yönlerimiz var, Jeffrey.

Epstein: Düşününce var, evet.

Trump: Sırlar hiç eskimiyor, fark ettin mi?

Epstein: Evet, aslında seni son gördüğümde bunu iyice anlamıştım.

Trump: Dostluk harika şey. Doğum günün kutlu olsun. Ve her gün başka bir güzel sırla dolsun.

EPSTEİN SKANDALI

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarını fuhuşa zorlamak, insan ticareti ve istismar suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmış; ancak yargılanmadan kısa süre önce, kaldığı cezaevinde ölü bulunmuştu. Ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçse de, örtbas edildiği yönündeki iddialar halen kamuoyunda tartışılıyor. Epstein’in telefon kayıtlarında ve özel jet listelerinde Donald Trump, Bill Clinton, Prens Andrew gibi çok sayıda üst düzey ismin adı yer alıyordu.

Kaynak: Diken