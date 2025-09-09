Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!

Norveç'te yapılan genel seçimleri, Filistin'e açık destek veren Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki merkez sol kazandı. İşçi Partisi’nin öncülük ettiği blok, iktidarını 4 yıl daha sürdürmeye hak kazandı.

Norveç'te Zafer Filistin Dostu İşçi Partisi'nin!
Norveç’te yapılan parlamento seçimlerini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Jonas Gahr Store liderliğindeki İşçi Partisi önde tamamladı. Seçimin kazananı olan merkez sol ittifak, parlamentoda çoğunluğu sağlayarak iktidarını korudu. Norveç’in kamu yayıncısı NRK, oyların yüzde 90’ının sayıldığını ve 4 milyondan fazla seçmenin sandığa gittiğini aktardı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 169 sandalyeli parlamentoda merkez sol 89 sandalye kazanarak çoğunluğu elde etti. Muhalefetteki İlerleme Partisi ve Muhafazakar Parti önderliğindeki merkez sağ blok ise 80 sandalye kazandı.

FİLİSTİN DESTEĞİYLE BİLİNİYOR

Başbakan Store’un liderliğindeki hükümet, 28 Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni resmen tanımış ve uluslararası platformlarda Filistin’e verdiği destekle dikkat çekmişti. Öte yandan, Norveç’in 2 trilyon dolarlık devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM) de son dönemde İsrail’e yönelik sert ekonomik adımlar atmıştı. Fon, İsrailli 11 şirketteki yatırımlarını geri çekmiş, ayrıca Caterpillar ve İsrail’in önde gelen beş bankasındaki yatırımlarını “insan hakları ihlallerine katkı” gerekçesiyle sonlandırmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
Norveç Filistin
