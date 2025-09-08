Temyizden Trump’a Şok! Cezası Onandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York’taki 2. Daire Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik iftira davasında verilen 83,3 milyon dolarlık tazminat kararını onayladı. Mahkeme kararında, jüri tarafından verilen tazminatın adil ve makul olduğu vurgulandı. Trump’ın başkanlık dokunulmazlığı savunmasını geçersiz buldu.

Trump, 2019 yılında eski dergi yazarı E. Jean Carroll’a iftira attığı gerekçesiyle yargılanmış, daha önce 5 milyon dolarlık bir tazminat cezasına çarptırılmıştı. Carroll, bu kararın ardından ikinci bir dava açmış ve jüri, 2024 yılında Trump’ın 83,3 milyon dolar daha ödemesine hükmetmişti.

DAVA HAKKINDA

81 yaşındaki E. Jean Carroll, Trump’ın 1996 yılında New York'taki bir mağazada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmiş, Trump ise bu suçlamaları reddetmişti. Dava, hem Trump’ın siyasi kariyeri hem de kamuoyu algısı açısından önemli yankı uyandırmıştı.