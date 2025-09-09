İsrail'in Ablukasını Kırmak İçin Yola Çıkmışlardı: Gazze’ye Giden Sumud Filosu'na Tunus’ta Drone Saldırısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze’ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine Tunus’ta drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

ANA TEKNE VURULDU

Albanese, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 31 Ağustos’ta İspanya’dan yola çıkan filonun Tunus’taki limanda saldırıya uğradığını belirtti. Albanese, “Ana tekne hedef alındı, limana doğru hareket eden diğer iki tekne ise acil korunmaya ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

Filistin ile dayanışma amacıyla 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na ilişkin Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Nevvar, “Tunus’un Sidi Busaid Limanı’nda Küresel Sumud Filosu’na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgiye göre, bir dronedan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde.” açıklamasını yaptı.

Küresel Sumud Filosu, Filistin ile dayanışma amacıyla 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Liman çevresinde güvenlik önlemleri alan görevliler, bölgeyi araç ve yaya girişine kapattı. Olayla ilgili Tunus makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Filo yetkilileri, 7 Eylül’de Tunus açıklarına ulaşan gemilerin 10 Eylül Çarşamba günü buradan hareket edeceğini açıklamıştı. Nevvar, “İspanya’dan gelen tekneler, Tunus’tan katılacak gemilerle birleşecek ve İtalya açıklarında başka tekneler de bize katılarak Gazze yolculuğumuz sürecek” demişti.

GEMİDE TÜRKLER DE VAR

Tunus’ta Küresel Sumud Filosu’na katılmak üzere, aralarında onlarca Türk’ün de bulunduğu 150 civarında aktivistin hazırlıkları sürdüğü bildirildi.

SUMUD ADI NEREDEN GELİYOR?

“Sumud”, Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına geliyor. Kavram, 1967’deki Altı Gün Savaşı sonrası Filistin halkı arasında işgale karşı direnme ve kimliği koruma iradesini simgeliyor. Filistin’de zeytin ağacı ve hamile köylü kadın figürleri, bu kavramın sembolleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA