İsrail'in Zulmü Bitmiyor! Şimdi de Okul İçin Yıkım Kararı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı ez-Ziveydin köyünde bir okul için yıkım emri verdi. Ziveydin Köy Meclisi Başkanı Said İbrahim, "Halk, bu sabah okul kapısına önceden haber verilmeden asılan yıkım emriyle şaşırdılar" diye konuştu.

Ziveydin Köy Meclisi Başkanı, 120 öğrencilik okulun 300 metrekarelik alan üzerine inşa edildiğini, okulda 7 sınıf ile idari bölümler ve laboratuvarların yer aldığını anlattı. Batı Şeria'nın güneyinde İsrail'in ihlallerini belgeleyen ve izleyen aktivist Usame Makhamreh, "Bu bildirim, yerleşimci örgütlerinin okulun doğa koruma alanı olarak sınıflandırılan bir araziye inşa edildiğini iddia ederek okula karşı kışkırtma başlatmasından birkaç gün sonra geldi" dedi.

ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Filistinli aktivist Usame Mehamira da "Yıkım emri, yerleşimci örgütlerin okulun doğa koruma alanı olarak sınıflandırılan bir araziye inşa edildiği iddiasıyla okula karşı provokasyonda bulunmasından birkaç gün sonra geldi" ifadelerini kullandı. Okul, işgal altındaki Batı Şeria'nın C bölgesinde yer alıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail, ağustos ayında ev, ticarethane ve tarım tesisleri de dahil 125 yapıyı yıktı. Öte yandan, Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te çeşitli beldelere yaptığı baskınlarda 30 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Fetih hareketinden yetkililer ve belediye başkanlarının da bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor. İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA