İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! 22 Kişi Gözaltına Alındı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda 22 Filistinli gözaltına alındı.

Gazze Şeridi'ne yönelik katliamları ve açlık ablukası devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Meyslun ve Vesile Zuhr beldelerinde 14 Filistinliyi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'e ait özel bir birimin, Nablus'un batısındaki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinli Ziya Katuni'yi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Abudis beldesinde 4, Ramallah'ın kuzeyindeki Mezra Garbiyye beldesinde 1, El Halil kentinin Dura ve Beni Naim beldelerinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

