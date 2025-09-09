İtalya'da Yakalanan 2 Türk İçin Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: 'Daltonlar' ve 'Casperlar' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya’nın Lazio bölgesinde Santa Rosa Festivali sırasında tutuklanan Türk vatandaşı Barış Kaya ve Abdulla Atik hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. İki şüpheli, ‘festivale yönelik saldırı’ şüphesiyle tutuklandı. Şüphelilerin Daltonlar suç örgütü ile bağlantısı üzerinde duruluyordu.

DURUMUN FESTİVALLE ALAKASI YOKMUŞ

İtalya’nın Lazio bölgesinde bulunan Viterbo’da Santa Rosa Festivali’ne yönelik saldırı şüphesiyle makineli tüfeklerle yakalanan şahıslar hakkında yapılan incelemeye ilişkin konuşan polis, durumun Santa Rosa Festivali ile alakası olmadığını açıkladı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, terör bağlantısına ilişkin kesin bulgulara ulaşılamazken, yetkililer, adi suçlar ve silah kaçakçılığı suçlamalarına yoğunlaştı.

Savcılığın iddiasına göre, şüphelilerin Daltonlar ve Casperlar arasındaki kan davası nedeniyle İsmail Atiz’in öldürülmesi için kente geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

İki çete arasında yaşanan çatışmalar nedeni ile Casperlar üyesi Ahmet Cangi ocak ayında öldürülmüş, 2 Ağustos’ta ise İspanya’nın Marbella kentinde Dalton çetesinden Caner Koçer öldürülmüştü

Bir başka iddiaya göre ise, şüphelilerin Atiz’i cezaevinden kaçırmak için Viterbo’da bulunduğu belirtildi.

Boyun, Türkiye'nin cinayet, tehdit, suç örgütü kurma ve silah bulundurma suçlamalarıyla hakkında çıkardığı uluslararası tutuklama emriyle yakalanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi