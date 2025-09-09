İspanya'dan İsrailli İki Bakana Yasak

İspanya'da "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” kararının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişi yasaklandı.

İspanya hükümeti, iki İsrailli bakanın ülkeye girişini yasakladı.

"Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” kararı kapsamında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de İspanya’ya giremeyecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dün açıkladığı yaptırım paketinin ardından İsrail hükümeti misilleme olarak İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Çocuk ve Gençlik Bakanı Sira Rego'nun ülkeye girişine yasak getirmişti.

Bu gelişmeden sonra İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişare için Madrid'e çağırmıştı.

Kaynak: AA

