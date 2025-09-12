Nepal'in Yeni Başbakanı Belli Oldu! Z Kuşağı Onu İstedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nepal’de hükümet yolsuzlukları ve sosyal medya platformlarının yasaklanması bardağı taşırırken, halk sokağa döküldü. 51 sivil, polis güçleri tarafından katledilirken, protestolar nedeniyle başbakan istifa etmek zorunda kaldı.

Nepal’in yeni başbakanı belli oldu. Nepal'in eski Başyargıcı Sushila Karki, ülkenin geçici başbakanı oldu.

PARLAMENTO FESHEDİLDİ

Söz konusu karar, Z kuşağı protestocularının temsilcilerinin Nepal Ordusu ve Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel ile bir dizi görüşme yapmasının ardından alındı.

Görüşmelerin neticesinde, protestocuların parlamentonun feshi ve Karki’nin geçici başbakan olması talepleri kabul edildi.

Karki, Temmuz 2016'dan Haziran 2017'ye kadar görev yapan Nepal'in ilk kadın başyargıcı olarak tarihe geçmişti.

