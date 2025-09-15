İsrail Gazze'de 3 Gazeteciyi Daha Katletti!

İsrail, Gazze’ye düzenlediği ağır saldırılarda 3 gazeteciyi katletti. Böylece İsrail'in öldürdüğü gazeteci sayısı 251’e ulaştı.

İsrail Gazze'de 3 Gazeteciyi Daha Katletti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in düzenlediği son saldırılarda Şihab Haber Ajansı’ndan Muhammed Kuveyfi, El-Manara Medya’nın kameramanı Eymen Heniye ve Filistin News Ağı muhabiri İman Zamili’nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık kaynakları, Kuveyfi’nin Nasr Mahallesi’nde evinin çatısına kurduğu çadırı hedef alan bombardımanda yaşamını yitirdiğini aktardı. Diğer iki gazetecinin hangi saldırılarda öldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI

Açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 251’e ulaştığı vurgulandı. İsrail ile birlikte ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası topluma ve gazetecilik örgütlerine saldırıları kınama ve İsrail’den hesap sorulması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı! 3'ü Çocuk 25 Ölüİsrail Gazze'ye Bomba Yağdırdı! 3'ü Çocuk 25 ÖlüDünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak KatarCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze Diplomasisi: İlk Durak KatarGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail
Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu Bakanlar Helikopterle Kaçmıştı... Nepal'de Yeni Kabine Belli Oldu
Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik' Rusya Duyurdu! 'Bir Yerleşim Birimini Daha Ele Geçirdik'
Türkiye’ye Perşembe Müjdesi! Birden Başlayacak Rahat Bir Nefes Aldıracak: Hazırlıklı Olun Türkiye’ye Perşembe Müjdesi
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler Ankara'daydı! CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi CHP'nin Kurultay Davası Ertelendi
Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat! Sil Baştan Değişiyor, Ödemeler Artacak: Katlamalı Emlak Vergisi Geliyor Birden Fazla Konut Sahibiyseniz Dikkat!
Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu Togg T10F Satışa Çıktı, Fiyatı Belli Oldu
Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi Ufuk Özkan’ın Evinde İntihar Ettiği İddia Edilmişti! Ünlü Oyuncudan Açıklama Geldi
1999–2008 SSK Girişi Olanlara Müjde! 47 Yaşında Emeklilik Kapıda: Gözler Meclis’e Çevrildi 47 Yaşında Emeklilik Kapıda