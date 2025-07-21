TikTok'ta Büyük Temizlik! Milyonlarca Video Platformdan Kaldırıldı, Türkiye'deki Sayı Dikkat Çekti...

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TikTok, 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan Topluluk Kuralları Uygulama Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Ocak-Mart dönemine ait verilerin yer aldığı raporda, küresel çapta 211 milyonu aşkın video topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle platformdan kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99'undan fazlası kullanıcı bildirimi olmadan, yüzde 94'ü ise 24 saat içinde silindi.

TÜRKİYE'DE 5 MİLYONDAN FAZLA VİDEO SİLİNDİ

Türkiye özelinde ise aynı dönemde 5 milyon 38 bin 255 video kurallara aykırı bulunduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99,2’si kullanıcı bildirimi beklenmeden, yüzde 95,9’u da 24 saat içinde otomatik sistemlerle silindi. Raporda TikTok’un içerik denetiminde yüksek otomasyon başarısı dikkat çekti.

CANLI YAYINLAR DENETLENİYOR

Platform, canlı yayınlarda da denetimlerini artırarak 19 milyondan fazla yayını sona erdirdi. Özellikle gençlerin dijital güvenliğini tehdit eden, yaş sınırı ihlali ve yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlar öncelikli müdahale alanı oldu. Gençleri hedef alan uygunsuz içerikler toplam ihlallerin yüzde 39,4’ünü oluştururken, bunların büyük çoğunluğu herhangi bir görüntülenme olmadan silindi.

13 YAŞ SINIRI UYGULANIYOR

Ayrıca 13 yaşın altında olduğu belirlenen 21,4 milyondan fazla hesap platformdan çıkarıldı. Kaldırılan içeriklerin yüzde 45,5’i yanıltıcı bilgiler içerirken, bu videoların yüzde 82’si henüz izlenmeden sistemden alındı. TikTok’un güvenlik algoritmaları, kullanıcıların karşılaştığı riskli içerikleri en aza indirmeyi hedefliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer gelişme ise büyük dil modelleriyle (LLM) denetim sistemlerinin entegrasyonu oldu. Yapay zekâ sayesinde yorum moderasyonunda doğruluk oranı arttı, içerik moderatörlerinin manuel müdahalesi ise yüzde 60 oranında azaldı. Şiddet içerikli ve rahatsız edici videoların büyük bölümü artık otomatik olarak sistemden kaldırılıyor.

Kaynak: AA