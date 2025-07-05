Popüler TikTok Fenomeni Cinayetten Tutuklandı

ABD'li TikTok fenomeni Justin Guzman, 30 yaşındaki gazi asker Anthony Sanders'ı öldürmekten tutuklandı. Guzman'ın başka bir erkekle beraber Sanders'a bir otoparkta 10 el ateş ettiği öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Popüler TikTok Fenomeni Cinayetten Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'de geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayet ülke gündemine yerleşti. 22 yaşındaki TikTok fenomeni Justin Guzman, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Justin Guzman, geçen hafta Texas eyaletindeki bir otoparkta 30 yaşındaki gazi asker Anthony Sanders'ın öldürülmesinden sorumlu bulunan iki kişiden biri oldu.

İlk olarak 23 yaşındaki Marko Cinan, 25 Haziran'da cinayet suçlamasıyla tutuklanırken, 30 Haziran Pazartesi günü de Justin Guzman'ın polise teslim olduğu bildirildi. TikToker Guzman'ın kefaleti 750 bin dolar, Cinan'ın kefaleti ise 1 milyon dolar olarak belirlendi. İlk duruşmanın da 9 Temmuz Çarşamba günü olacağı belirtildi.

'OĞLUNU VE NİŞANLISINI KORUYORDU'

Sanders'ın vurulduğu sırada nişanlısı ve 10 aylık oğluyla birlikte olduğu öğrenildi. Sanders'ın annesi Ronyel Sanders, oğlunun vurulma anında onunla telefon görüşmesi yaptığını ve oğlunun her zaman yaptığı gibi yine oğlunu ve nişanlısını korurken öldüğünü söyledi.

Saldırganların Sanders ile nişanlısı hakkında tartıştıkları, Sanders park yerinden ayrılmaya çalıştığında da iki saldırganın arabasının önünü keserek ona 10 el ateş ettiği belirtildi. Ayrıca Guzman'ın, dans ettiği videolarla Sanders'ın öldürülmesine ilişkin haber kliplerini birleştiren bir TikTok videosuna sahip olduğu da iddia edildi.

TikToker Guzman'ın avukatı ise müvekkilinin saldırı tehdidi altında olduğu iddia ederek "Justin Guzman'ın bir ölüm ya da yaralanma tehdidine karşı kendisini savunmasına izin verilmezse, Texas'ta hiç kimse gelecekte kendisini savunamayacaktır" dedi.

İzmir'de Korkunç Olay: Mahallenin Muhtarı, Üç Kardeşi Öldürdü!İzmir'de Korkunç Olay: Mahallenin Muhtarı, Üç Kardeşi Öldürdü!Güncel
Şoke Eden Olay: Arkadaşını Öldürdü, Bavulun İçinde Saklanırken YakalandıŞoke Eden Olay: Arkadaşını Öldürdü, Bavulun İçinde Saklanırken YakalandıGüncel
Etiketler
TikTok Cinayet
Teksas'ta Sel Felaketi! 24 Ölü, 20'den Fazla Çocuk Kayıp Teksas'ta Sel Felaketi! 24 Ölü, 20 Çocuk Kayıp
Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın Freud’a Göre Aptallığın En Net İşareti: Bu Davranışı Gösterenle Uğraşmayın
Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır
40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçekleriniz ve Ağaçlarınızda Bu Hastalığa Dikkat 40 Yıllık Bahçıvanların Bile Yaptığı Hata Ortaya Çıktı! Çiçeklerinizde Bu Hastalığa Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Netleşti! İşte Zamlı Maaş Ödeme Takvimi
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor İSTANBUL'DA YİNE DEPREM!
Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek! PSG'den 3 Yıldız Birden Fenerbahçe Taraftarı Bayram Edecek