Popüler TikTok Fenomeni Cinayetten Tutuklandı

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ABD'de geçtiğimiz günlerde yaşanan cinayet ülke gündemine yerleşti. 22 yaşındaki TikTok fenomeni Justin Guzman, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Justin Guzman, geçen hafta Texas eyaletindeki bir otoparkta 30 yaşındaki gazi asker Anthony Sanders'ın öldürülmesinden sorumlu bulunan iki kişiden biri oldu.

İlk olarak 23 yaşındaki Marko Cinan, 25 Haziran'da cinayet suçlamasıyla tutuklanırken, 30 Haziran Pazartesi günü de Justin Guzman'ın polise teslim olduğu bildirildi. TikToker Guzman'ın kefaleti 750 bin dolar, Cinan'ın kefaleti ise 1 milyon dolar olarak belirlendi. İlk duruşmanın da 9 Temmuz Çarşamba günü olacağı belirtildi.

'OĞLUNU VE NİŞANLISINI KORUYORDU'

Sanders'ın vurulduğu sırada nişanlısı ve 10 aylık oğluyla birlikte olduğu öğrenildi. Sanders'ın annesi Ronyel Sanders, oğlunun vurulma anında onunla telefon görüşmesi yaptığını ve oğlunun her zaman yaptığı gibi yine oğlunu ve nişanlısını korurken öldüğünü söyledi.

Saldırganların Sanders ile nişanlısı hakkında tartıştıkları, Sanders park yerinden ayrılmaya çalıştığında da iki saldırganın arabasının önünü keserek ona 10 el ateş ettiği belirtildi. Ayrıca Guzman'ın, dans ettiği videolarla Sanders'ın öldürülmesine ilişkin haber kliplerini birleştiren bir TikTok videosuna sahip olduğu da iddia edildi.

TikToker Guzman'ın avukatı ise müvekkilinin saldırı tehdidi altında olduğu iddia ederek "Justin Guzman'ın bir ölüm ya da yaralanma tehdidine karşı kendisini savunmasına izin verilmezse, Texas'ta hiç kimse gelecekte kendisini savunamayacaktır" dedi.