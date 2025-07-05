Teksas'ta Sel Felaketi! 24 Ölü, 20'den Fazla Çocuk Kayıp

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ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 24 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin orta kesiminde bulunan Kerr County'de sel baskınlarının ardından çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kerr County Şerifi Larry Leitha, yaptığı açıklamada, Guadalupe Nehri’nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiğini ifade etti.

20 ÇOCUK KAYIP

Bölgede sel uyarılarının sürdüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. En büyük kaygılardan biri ise Hill County bölgesindeki Camp Mystic adlı kız çocuklarına özel yaz kampında yaşanıyor. Yaz kampında 23-25 kişinin kayıp durumda olduğu öğrenildi. Yetkililer, çocukların kayıp olarak değerlendirildiğini, ancak ulaşılamayan konumlarda, örneğin ağaçların üzerinde veya yüksek bölgelerde olabileceklerini belirtti.

ŞEHİR SULAR ALTINDA KALDI

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 drone ve 500’ü aşkın personelin katıldığını açıkladı. Teksas Ulusal Muhafızları da sosyal medya üzerinden çalışmalara aktif şekilde destek verdiklerini duyurdu. Özellikle Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu birçok bölge sular altında kaldı. Dan Patrick, "Guadalupe Nehri'ndeki su seviyesi 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldi ve yıkıcı bir sel meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıkıcı sellerle mücadelede tüm devlet kaynaklarının seferber edildiğini söyledi. Öte yandan, önceki gün New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada da 3 kişi hayatını kaybetmişti.

'SELİN GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK'

Kerr County'nin en üst düzey yetkilisi Yargıç Rob Kelly, basın toplantısında Guadalupe Nehri kıyısındaki kampların neden önceden boşaltılmadığı yönündeki soruya, "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Hiç kimse böyle bir selin geleceğini bilmiyordu. Bölgede bir uyarı sistemimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: AA