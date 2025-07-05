Teksas'ta Sel Felaketi! 24 Ölü, 20'den Fazla Çocuk Kayıp

Teksas'ta meydana gelen sel felaketinde 24 kişi hayatını kaybetti. Bir yaz kampında sele kapılan 20 çocuk kayboldu. Eyalet genelinde yüzlerce kişiyle arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde en az 24 kişi hayatını kaybetti. Eyaletin orta kesiminde bulunan Kerr County'de sel baskınlarının ardından çok sayıda kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kerr County Şerifi Larry Leitha, yaptığı açıklamada, Guadalupe Nehri’nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiğini ifade etti.

20 ÇOCUK KAYIP

Bölgede sel uyarılarının sürdüğünü belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor. En büyük kaygılardan biri ise Hill County bölgesindeki Camp Mystic adlı kız çocuklarına özel yaz kampında yaşanıyor. Yaz kampında 23-25 kişinin kayıp durumda olduğu öğrenildi. Yetkililer, çocukların kayıp olarak değerlendirildiğini, ancak ulaşılamayan konumlarda, örneğin ağaçların üzerinde veya yüksek bölgelerde olabileceklerini belirtti.

ŞEHİR SULAR ALTINDA KALDI

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 drone ve 500’ü aşkın personelin katıldığını açıkladı. Teksas Ulusal Muhafızları da sosyal medya üzerinden çalışmalara aktif şekilde destek verdiklerini duyurdu. Özellikle Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu birçok bölge sular altında kaldı. Dan Patrick, "Guadalupe Nehri'ndeki su seviyesi 45 dakika içinde yaklaşık 8 metre yükseldi ve yıkıcı bir sel meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Teksas Valisi Gregg Abbott, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yıkıcı sellerle mücadelede tüm devlet kaynaklarının seferber edildiğini söyledi. Öte yandan, önceki gün New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada da 3 kişi hayatını kaybetmişti.

'SELİN GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK'

Kerr County'nin en üst düzey yetkilisi Yargıç Rob Kelly, basın toplantısında Guadalupe Nehri kıyısındaki kampların neden önceden boşaltılmadığı yönündeki soruya, "Bu selin geleceğini bilmiyorduk. Hiç kimse böyle bir selin geleceğini bilmiyordu. Bölgede bir uyarı sistemimiz yok" şeklinde cevap verdi.

Çin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı ArtıyorÇin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı ArtıyorDünya

Pakistan’da Felaket! 57 Can KaybıPakistan’da Felaket! 57 Can KaybıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD sel
Son Güncelleme:
Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi? Dolmalık Biberin Rengine Göre Faydası Değişiyor! En Sağlıklısı Hangisi?
Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır Gazze'de Ateşkes Çok Yakın! Hamas Müzakerelere Hazır
Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret Bugün Birine Yardım Etmenizi Gerektiren 3 İşaret
Suriye Lazkiye'de Orman Yangını Suriye Lazkiye'de Orman Yangını
ÇOK OKUNANLAR
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu