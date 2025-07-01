Çin’de Sel Felaketi: 18 Bin Kişi Tahliye Edildi, Can Kaybı Artıyor
Çin’in Xianfeng kentinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 18 bin kişi tahliye edildi. Henan eyaletinde 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi kayboldu. Ülke genelinde art arda yaşanan sel felaketleri, acil durum alarm seviyesini yükseltti.
Çin’in Hubei eyaletine bağlı Xianfeng kentinde etkili olan sağanak yağışlar, hayatı felç etti. Şiddetli yağışların neden olduğu sel nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri sular altında kaldı. Araçlar sel sularında sürüklendi, otobüs seferleri durduruldu, okullarda eğitime ara verildi.
18 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Yetkililer, kentte yaklaşık 18 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Acil durum birimleri, selden etkilenen bölgelerde kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürüyor. Tahliye edilen vatandaşların geçici barınma merkezlerine yönlendirildiği bildirildi.
3 ÖLÜ, 5 KAYIP
Ülkenin bir diğer bölgesi olan Henan eyaletinde ise dün meydana gelen sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişiden ise hâlâ haber alınamıyor. Bölgedeki yağışlar nedeniyle küçük nehirler taştı ve birçok kırsal alan su altında kaldı. Kaybolan kişileri arama çalışmaları devam ediyor.
ÇİN SELLERLE BOĞUŞUYOR
Geçtiğimiz hafta da Guizhou eyaletine bağlı Rongjiang bölgesinde dört gün içinde iki ayrı sel felaketi yaşanmıştı. Haziran ayı yağış ortalamasının iki katı yağış alan kentte 6 kişi yaşamını yitirmiş, on binlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.
Çin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar nedeniyle çok sayıda eyalet alarm durumuna geçti. Yetkililer, vatandaşları aşırı yağış ve sel riskine karşı uyararak, tedbirli olmaya çağırdı.
Kaynak: İHA