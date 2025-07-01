Nükleer Anlaşma Umudu Zora Girdi: İran'dan ABD'ye 'Müzakere' Şartı

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ABD merkezli CBS News’e verdiği röportajda nükleer görüşmelerin durumu hakkında konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin o kadar hızlı yeniden başlayacağını sanmadığını söyledi. Yeniden müzakere kararı alabilmek için tek şartlarını da açıklayan Arakçi, önce Amerika’nın görüşmeler sırasında yeniden bize askeri saldırıda bulunmayacağına dair bir güvence almamız gerekecek. Bütün bu hususları dikkate aldığımızda, bir karar almak için hâlâ zamana ihtiyacımız var" dedi.

'OLUMSUZLUK OLURSA DEVAM EDECEĞİZ'

İsrail’le çatışmaya da değinen Arakçi, “Bize karşı herhangi bir saldırganlık olursa bunu yapmaya devam edeceğiz” diyerek İran’ın savunma iradesinin devam edeceğini dile getirdi.

Arakçi ayrıca, diplomasi kapılarının tamamen kapanmayacağını belirterek, “Bombalamalar yoluyla zenginleştirme teknolojisini ve bilgisini ortadan kaldıramazsınız. Bu irade bizde olduğu sürece ve bu sektörde bir kez daha ilerleme kaydetmek için bu irade mevcut olduğunda, zararları hızla onarabilir ve kaybedilen zamanı telafi edebiliriz... Barışçıl nükleer programımız bir ulusal gurur ve onur meselesine dönüştü" ifadelerini kullandı.

'GÖRÜŞMELER HAFTAYA BAŞLAYACAK' İDDİASI

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında önümüzdeki hafta nükleer görüşmelerin başlayacağını duyurmuştu. NBC News’in aktardığına göre, ABD Başkanlığı Özel Elçisi Steve Witkoff, İranlı temsilcilerle potansiyel bir nükleer anlaşmaya ilişkin görüşmeler yapacak. Müzakerelerde İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması karşılığında ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların hafifletilmesi gündemde olacak.

Hatırlanacağı üzere, Nisan ve Mayıs aylarında iki taraf beş tur nükleer program müzakeresi gerçekleştirmiş, ancak İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle süreç askıya alınmıştı.

Kaynak: ANKA