Hindistan’da Fabrikadaki Patlamada Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi

Hindistan'da dün meydana gelen kimya fabrikasındaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi. Hasar gören işletmenin faaliyetlerinin 90 gün süreyle durdurulacağı belirtildi.

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Hindistan’da Fabrikadaki Patlamada Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi
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Hindistan'ın Telangana eyaletinde dün bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında yangın çıktı ve ölenlerin olduğu bildirilmişti.

ÖLÜ SAYISI 36’YA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıklayan yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığını, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Hindistan’da Fabrikadaki Patlamada Ölü Sayısı 36’ya Yükseldi - Resim : 1

FAALİYET 90 GÜN DURDURULACAK

Fabrikadan yapılan duyuruda temel üretim altyapısı hasar gören işletmenin faaliyetlerinin 90 gün süreyle durdurulacağı ifade edildi. Öte yandan fabrikada mahsur kalan işçi olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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