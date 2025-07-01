Ses Kayıtları Sızmıştı... Tayland Başbakanı Şinavatra Görevden Alındı

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, Kamboçyalı mevkidaşıyla yaptığı gizli telefon görüşmesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Görüşmede orduya dair ifadeleri krize neden olurken, koalisyon hükümeti dağılma noktasına geldi.

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Ses Kayıtları Sızmıştı... Tayland Başbakanı Şinavatra Görevden Alındı
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Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi nedeniyle tartışmalara neden olan Başbakan Paetongtarn Şinavatra’yı görevden uzaklaştırdı. 36 senatörün, görüşmenin "etik ihlali" içerdiğini ileri sürmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Mahkeme, 7’ye karşı 2 oyla Şinavatra’nın görevden alınmasına karar verdi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ SIZDI

Basına sızan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Şinavatra’nın Hun Sen’e “amca” diye hitap ettiği ve bir Taylandlı askeri komutanı görevden almayı planladığını söylediği duyulmuştu. Görüşmenin içeriği, hem hükümet ortakları hem de muhalefet cephesinde ciddi rahatsızlık yaratmıştı. Bu gelişmeler üzerine koalisyon ortağı Bhumjaithai Partisi hükümetten çekildi.

KOALİSYON DAĞILMA NOKTASINA GELDİ

Koalisyonun dağılma noktasına gelmesinin ardından kamuoyundan istifa çağrıları yükseldi. Şinavatra, özür dileyerek konuşmanın diplomatik bir “müzakere taktiği” olduğunu savundu. Amacının Tayland ile Kamboçya arasında barış sağlamak olduğunu ifade etti.

TAYLAND-KAMBOÇYA İLİŞKİLERİ

Tayland ile Kamboçya arasında yıllardır süregelen sınır anlaşmazlığı da gerginliği artıran bir diğer faktör oldu. Son olarak 28 Mayıs’ta sınırda yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından iki taraf, sorunu barışçıl yollarla çözme konusunda mutabakata varmıştı. Tayland ise sınırdaki tüm kontrol noktalarının kendi yönetiminde kalacağını duyurmuştu. Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise, sınır ihtilaflarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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