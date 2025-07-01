İtalya Yasal Göçe Kapıyı Araladı: AB Vatandaşı Olmayan 500 Bin Kişiyi İşe Alacaklar

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İtalya, artan iş gücü açığını kapatmak amacıyla önemli bir göç reformuna hazırlanıyor. Hükümet, 2026-2028 yılları arasında Avrupa Birliği dışı ülkelerden yaklaşık 500 bin kişiye çalışma vizesi vermeyi planlıyor. Bu adım, ülkenin uzun süredir karşı karşıya olduğu demografik ve ekonomik zorluklara karşı geliştirilen stratejinin bir parçası olarak görülüyor.

BİNLERCE KİŞİYE İŞ KAPILARINI AÇIYOR

Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, 2026’da 164 bin 850 kişiye yeni çalışma izni verilecek. Takip eden iki yılda ise toplamda 497 bin 550 kişinin yasal yollarla ülkeye girişine izin verilmesi hedefleniyor. Plan, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin 2023-2025 yılları arasında verdiği 450 bin kişilik göçmen iznine ek olarak hayata geçirilecek.

Meloni yönetimi, bir yandan yasal göç kanallarını genişletirken diğer yandan yasadışı göçle mücadeleyi sertleştiriyor. Hükümet, Akdeniz’de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sınırlandırmak, yasa dışı yollarla ülkeye giren göçmenlerin iadesini hızlandırmak için adımlar atmaya devam ediyor. Çalışma izinleri ise, sektörlerin ihtiyacı ve geçmiş yıllardaki başvuru verileri dikkate alınarak belirleniyor.

İŞ GÜCÜ AÇIĞI DERİNLEŞİYOR

Ülkede yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranları, iş gücü açığını daha da derinleştiriyor. 2024 yılında ölüm sayısı doğumlardan 281 bin fazla olurken, nüfus 37 bin kişi azaldı ve toplam nüfus 58,93 milyona geriledi. Bu durum, özellikle tarım, inşaat ve bakım hizmetleri gibi sektörlerde iş gücü ihtiyacını artırıyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, La Stampa gazetesine verdiği röportajda hükümetin kararlılıkla yasal göçü desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Düşünce kuruluşu Osservatorio Conti Pubblici ise mevcut nüfusun korunması ve ekonomik sürdürülebilirlik için 2050’ye kadar ülkenin en az 10 milyon göçmen alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi