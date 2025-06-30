Suriye’nin Beklediği Haber Geldi! Trump Kararnameyi İmzaladı, Yaptırımlar Kaldırıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracak kararnameyi imzaladı. Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, Beşar Esad rejimi, insan hakları ihlalcileri ve terör örgütlerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor.

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Suriye’nin Beklediği Haber Geldi! Trump Kararnameyi İmzaladı, Yaptırımlar Kaldırıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'nin yeni Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmişti. Trump görüşmede Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılabileceğini ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırım programını sonlandıran kararnameyi imzaladı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ DUYURMUŞTU

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada; Trump'ın bugün öğleden sonra Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirmişti. Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır" demişti. .

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini hatırlatan Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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