Belçika’da Kavurucu Sıcaklık Alarmı! Turuncu Uyarı Verildi

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Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI), 1-3 Temmuz tarihleri arasında ülkeyi etkisi altına alacak sıcak hava dalgası nedeniyle “turuncu alarm” ilan etti.

RMI'nin açıklamasına göre Belçika, Avrupa’yı saran sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Batı ve orta kesimlerde hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşması, bazı bölgelerde ise 36-37 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcaklıkların en az üç gün boyunca 30 derecenin üzerinde seyredecek olması nedeniyle “sıcak hava dalgası” kriterlerinin karşılandığı belirtildi.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların açık hava etkinliklerinden kaçınması konusunda uyarıda bulundu. Ülkede bu seviyedeki son alarm 2024’te, kırmızı alarm ise en son 2020 yılında verilmişti.

Kaynak: AA