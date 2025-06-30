ABD'de Bir Uçak Faciası Daha: Hiç Kimse Kurtulamadı
ABD'de yaşanan uçak facialarına bir yenisi eklendi. Ohio eyaletinde küçük bir uçak havalandıktan dakikalar sonra düştü. Kazada kurtulan olmazken, uçağın yerleşim alanına isabet etmemesi, daha büyük bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ABD'nin Ohio eyaletinde küçük bir uçağın havalandıktan dakikalar sonra düşmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.
KURTULAN OLMADI
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamaya göre, "Cessna 441" tipi uçak, Youngstown-Warren Havaalanı'ndan kalktıktan dakikalar sonra düştü. Kurtulanın olmadığı kazada, uçaktaki 6 kişi de hayatını kaybetti. Ölenlerin ismi açıklanmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Uçağın düştüğü noktanın yakınında 3 ev bulunduğunu bildiren yetkililer, düşen uçağın yerleşim yerine isabet etmemesi sayesinde çok daha büyük bir facianın önlendiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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